Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Решила написать вам и поинтересоваться, какую стоматологическую клинику в нашем городе можно посетить уже в ближайшее время? Буду благодарна за ответы и от советов точно не откажусь.
Re: Подскажите
Понимаю, сама просматривала многочисленные статьи в интернете и отзывы, а потом в какой-то момент решила остановиться на одной стоматологической клинике. Рекомендую вам не спеша прогуляться по страницам сайта https://korolevdentalstudio.ru/ и останется только немного подождать, пока на связь выйдет администратор и ответит на ваши вопросы. Мне вылечили все зубки, больше ничего не болит и я счастлива, что удалось найти эту клинику. Ссылку обязательно кидайте в закладки, чтобы не пришлось, потом снова отправляться на поиски в интернет и, конечно же, нужно номер телефона сохранить.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей