Диета после удаления желчного пузыря
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Диета после удаления желчного пузыря
Проведение операции по удалению желчного пузыря проводится с помощью лапароскопии, это более щадящий метод операции, в сравнении с традиционной. После назначается строжайшая диета, для восстановления пищеварительной системы, в медицинской статье про удаления желчного пузыря по ссылке диета после, говорится о том, что как правило диета первое время состоит не из очень богатого рациона (зелёный чай, кефир, вода) но это необходимые меры, для плавного и стабильного состояния пациентов.
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