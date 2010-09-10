Диета после удаления желчного пузыря

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Диета после удаления желчного пузыря

Сообщение ЯВиферон » Сегодня, 13:14

Проведение операции по удалению желчного пузыря проводится с помощью лапароскопии, это более щадящий метод операции, в сравнении с традиционной. После назначается строжайшая диета, для восстановления пищеварительной системы, в медицинской статье про удаления желчного пузыря по ссылке диета после, говорится о том, что как правило диета первое время состоит не из очень богатого рациона (зелёный чай, кефир, вода) но это необходимые меры, для плавного и стабильного состояния пациентов.
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