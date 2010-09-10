Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:18

Помогите советами, где можно познакомиться с хорошим мужчиной, но только анонимно? Живу в Самаре, было бы неплохо обсудить этот вопрос в ближайшее время, и я рассчитываю на вашу консультацию и советы со стороны.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 573
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 19 минут назад

Здравствуйте. Я вас прекрасно понимаю, потому что сама просматривала в интернете сначала разные сайты и сравнивала их между собой. В какой-то момент остановилась на одном портале, и вот не получилось пройти мимо вашего сообщения, знакомства без регистрации в Самаре – это реальная возможность провести свой досуг интересно и весело. Мужчины и женщины готовы удивлять и радовать друг друга интересными, занимательными историями – поэтому, я решила отписаться и помочь вам советом, сразу поделиться для удобства информацией и сэкономить время.
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