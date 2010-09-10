Сообщение дядя Коля » Сегодня, 14:35

В Бобруйске наша компания открывает свой филиал. Выкупили целое здание под офис и сейчас в нём идёт ремонт. Материалы закупаем сами, подрядчики местные. Вопрос про битумную черепицу для крыши. Где бы её выгодно закупить? В местных магазинах она есть, но, сдаётся нам, что цена здорово завышена.