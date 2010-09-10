Ремонт крыши в офисе
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Ремонт крыши в офисе
В Бобруйске наша компания открывает свой филиал. Выкупили целое здание под офис и сейчас в нём идёт ремонт. Материалы закупаем сами, подрядчики местные. Вопрос про битумную черепицу для крыши. Где бы её выгодно закупить? В местных магазинах она есть, но, сдаётся нам, что цена здорово завышена.
Re: Ремонт крыши в офисе
Однако Россией деятельность Вашей компании не ограничивается, как я посмотрю. Ну и правильно, есть возможность развивать свой бизнес в Беларуси, то почему нет? Братская страна, союзник. На сколько я знаю, в компании АЛЬФАКРОВ есть неплохой выбор различных видов черепицы и другого кровельного материала, в том числе и битумной черепицы. Обратитесь туда, посмотрите цены, сравните. Возможно этот вариант будет для Вас более приемлем. Доставка там тоже имеется, так что с этим проблем не будет.
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