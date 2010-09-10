Ремонт крыши в офисе

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Ремонт крыши в офисе

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 14:35

В Бобруйске наша компания открывает свой филиал. Выкупили целое здание под офис и сейчас в нём идёт ремонт. Материалы закупаем сами, подрядчики местные. Вопрос про битумную черепицу для крыши. Где бы её выгодно закупить? В местных магазинах она есть, но, сдаётся нам, что цена здорово завышена.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Ремонт крыши в офисе

Сообщение Володя9 » Сегодня, 15:01

Однако Россией деятельность Вашей компании не ограничивается, как я посмотрю. Ну и правильно, есть возможность развивать свой бизнес в Беларуси, то почему нет? Братская страна, союзник. На сколько я знаю, в компании АЛЬФАКРОВ есть неплохой выбор различных видов черепицы и другого кровельного материала, в том числе и битумной черепицы. Обратитесь туда, посмотрите цены, сравните. Возможно этот вариант будет для Вас более приемлем. Доставка там тоже имеется, так что с этим проблем не будет.
5006
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей