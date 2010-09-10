888 Poker — удача в числах
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
888 Poker — удача в числах
Все в этом мире подчиняется цифрам, даже такое эфемерное понятие как удача.
Умение считать в покере гораздо важнее благосклонности высших сил, и
именно оно чаще всего становится причиной громкого успеха за карточным
столом. А новичкам мы предлагаем посчитать, сколько подарков они могут
получить, если используют 888 Poker промокод при первом входе в
приложении.
Как и золотая рыбка, покер-рум исполняет три желания. Только в итоге вас ждет
не разбитое корыто, а удача, слава и богатство. Сразу после создания аккаунта
клиент может выбрать себе подарок из следующих вариантов:
увеличение первого пополнения в два раза бонусами (максимальная
сумма 400 $);
бесплатные билеты на турниры и пополнение основного счета на 5 $;
зачисление 10 $ на основной счет сразу после регистрации.
Используйте 888 Poker промокод , чтобы начинать считать прибыль сразу после
создания аккаунта на сайте или в приложении. Многие игроки на сервисе
предпочитают средние и даже низкие лимиты, поэтому вам будет кого обыграть
и у кого поучиться. Если мир держится на трех китах, то покер — на таком же
количестве восьмерок. Тройная удача сопутствует тем, кто готов ради нее
трудиться не покладая рук. Главное — верить в себя и стремиться к победе!
Умение считать в покере гораздо важнее благосклонности высших сил, и
именно оно чаще всего становится причиной громкого успеха за карточным
столом. А новичкам мы предлагаем посчитать, сколько подарков они могут
получить, если используют 888 Poker промокод при первом входе в
приложении.
Как и золотая рыбка, покер-рум исполняет три желания. Только в итоге вас ждет
не разбитое корыто, а удача, слава и богатство. Сразу после создания аккаунта
клиент может выбрать себе подарок из следующих вариантов:
увеличение первого пополнения в два раза бонусами (максимальная
сумма 400 $);
бесплатные билеты на турниры и пополнение основного счета на 5 $;
зачисление 10 $ на основной счет сразу после регистрации.
Используйте 888 Poker промокод , чтобы начинать считать прибыль сразу после
создания аккаунта на сайте или в приложении. Многие игроки на сервисе
предпочитают средние и даже низкие лимиты, поэтому вам будет кого обыграть
и у кого поучиться. Если мир держится на трех китах, то покер — на таком же
количестве восьмерок. Тройная удача сопутствует тем, кто готов ради нее
трудиться не покладая рук. Главное — верить в себя и стремиться к победе!
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость