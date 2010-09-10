Диски

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Диски

Сообщение Радищева » Вчера, 15:35

Подскажите где можно оптом купить алмазные диски по бетону в Москве?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Диски

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 10:12

Радищева писал(а):Подскажите где можно оптом купить алмазные диски по бетону в Москве?
А какого диаметра вам необходимы алмазные диски по бетону? Для своего строительного магазина мы покупали через интернет здесь https://www.diamtools.ru/catalog/almaznyy-instrument/almaznye-diski/po-betonu/diametr-230-mm/ диски 230 мм. Цены как для закупок оптом очень приятные.
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