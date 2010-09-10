Диски
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Диски
Подскажите где можно оптом купить алмазные диски по бетону в Москве?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Диски
А какого диаметра вам необходимы алмазные диски по бетону? Для своего строительного магазина мы покупали через интернет здесь https://www.diamtools.ru/catalog/almaznyy-instrument/almaznye-diski/po-betonu/diametr-230-mm/ диски 230 мм. Цены как для закупок оптом очень приятные.Радищева писал(а):Подскажите где можно оптом купить алмазные диски по бетону в Москве?
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