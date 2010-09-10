Препарат для мозга
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Препарат для мозга
На данный момент разработан очень эффективный препарат для головного мозга человека Брейнмакс, он уникален своими свойствами, с помощью которых помогает при лечении когнитивных нарушениях разной степени выраженности, об этом написано на Брайнмакс официальный сайт где достоверная информация, о том что препарат в очень быстрые и самое главное безопасно для человеческой жизни восстанавливает когнитивные функции у пациентов даже с острым инсультом, в сравнении с традиционной терапией и не только. Поэтому данному источнику можно доверять, ведь всё очень понятно и просто, а главное не вызывает каких-либо сомнений.
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