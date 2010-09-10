Сохранение памяти об исторических трагедиях – современная надежда человечества на мир
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Сохранение памяти об исторических трагедиях – современная надежда человечества на мир
Сохранение памяти об исторических трагедиях – современная надежда человечества на мир, а вы как считаете?
Re: Сохранение памяти об исторических трагедиях – современная надежда человечества на мир
Рекомендую ознакомиться со статьей https://crimeapress.info/sohranenie-pam ... va-na-mir/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами выбирали недавно вариант, так именно она помогла сделать правильный выбор.
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