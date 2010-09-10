Сохранение памяти об исторических трагедиях – современная надежда человечества на мир

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сохранение памяти об исторических трагедиях – современная надежда человечества на мир

Сообщение klonik » Сегодня, 00:06

Сохранение памяти об исторических трагедиях – современная надежда человечества на мир, а вы как считаете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Сохранение памяти об исторических трагедиях – современная надежда человечества на мир

Сообщение zevc » Сегодня, 00:08

Рекомендую ознакомиться со статьей https://crimeapress.info/sohranenie-pam ... va-na-mir/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами выбирали недавно вариант, так именно она помогла сделать правильный выбор.
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