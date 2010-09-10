Прокат автомобилей
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Прокат автомобилей
Всем привет! Куда посоветуете обратиться по вопросу проката авто? Буду на следующей неделе в Киеве в рамках рабочей командировки.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Прокат автомобилей
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Куда посоветуете обратиться по вопросу проката авто? Буду на следующей неделе в Киеве в рамках рабочей командировки.
Да, знакомая проблема, могу выручить. Вот тут https://carol.rent/ru/car-rental прокат автомобилей возможен на самых оптимальных условиях, убедилась в этом неоднократно, вы указываете свои пожелания и система отправляет предложения аренды до тех пор, пока они не будут приняты. Все просто, удобно и доступно. неоднократно пользовалась их услугами, все отлично.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей