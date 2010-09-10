Прокат автомобилей

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Прокат автомобилей

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 04:38

Всем привет! Куда посоветуете обратиться по вопросу проката авто? Буду на следующей неделе в Киеве в рамках рабочей командировки.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Прокат автомобилей

Сообщение karina_bogdanova » 33 минуты назад

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Куда посоветуете обратиться по вопросу проката авто? Буду на следующей неделе в Киеве в рамках рабочей командировки.


Да, знакомая проблема, могу выручить. Вот тут https://carol.rent/ru/car-rental прокат автомобилей возможен на самых оптимальных условиях, убедилась в этом неоднократно, вы указываете свои пожелания и система отправляет предложения аренды до тех пор, пока они не будут приняты. Все просто, удобно и доступно. неоднократно пользовалась их услугами, все отлично.
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