Памятник в Терезине

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Памятник в Терезине

Сообщение klonik » Сегодня, 10:38

Памятник в Терезине, кто в курсе, кто-то им занимается?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Памятник в Терезине

Сообщение zevc » Сегодня, 10:40

Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://politcentr.ru/36950-vyacheslav- ... ativy.html по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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