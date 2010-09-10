Подскажите
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Подскажите
Мне срочно нужна консультация и помощь, услугами какой компании воспользоваться для покупки автомобиля с доставкой из Америки? Надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете уже в ближайшее время.
Re: Подскажите
Да, могу скинуть вам для удобства ссылку на сайт проверенной конторы, которая гоняет автомобили. Не стесняйтесь задавать вопросы, на них ответит уже через несколько минут эксперт. Вот тут https://intercargo.by/ условия оплат и сроки доставки указаны, можно выбрать одну модель и марку машины. Порадовали невысокие цены и возможность обсудить любые вопросы со специалистом. Именно поэтому, я не смогла остаться в стороне от вашего сообщения и пройти мимо него, захотелось отписаться и проконсультировать, чтобы помочь настроиться на ознакомительный процесс с каталогом.
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