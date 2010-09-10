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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 579 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 14:44 Нужна ваша помощь, услугами какой компании воспользоваться для заказа фасадного остекления? Интересно почитать комментарии и от советов я в любом случае не откажусь. Что скажете? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 581 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 16:35 Не так давно я сама просматривала в интернете отзывы о работе разных питерских компаний и решила остановиться на одной из них. Можете ознакомиться с каталогом, сравнить цены и только потом заказывать алюминиевые витражи – на сайте написано, сколько они стоят, и срок изготовления указан. Приятно порадовали скидки и специальные предложения для клиентов, можно сэкономить неплохую сумму и останется только согласовать день и время, когда ребята смогут приехать и установить их. Кстати, цены самые низкие из того, что я успела просмотреть в интернете – рекомендую вам ссылку кинуть себе в закладки. Вернуться к началу

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