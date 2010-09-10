Подскажите
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Подскажите
Нужна ваша помощь, услугами какой компании воспользоваться для заказа фасадного остекления? Интересно почитать комментарии и от советов я в любом случае не откажусь. Что скажете?
Re: Подскажите
Не так давно я сама просматривала в интернете отзывы о работе разных питерских компаний и решила остановиться на одной из них. Можете ознакомиться с каталогом, сравнить цены и только потом заказывать алюминиевые витражи – на сайте написано, сколько они стоят, и срок изготовления указан. Приятно порадовали скидки и специальные предложения для клиентов, можно сэкономить неплохую сумму и останется только согласовать день и время, когда ребята смогут приехать и установить их. Кстати, цены самые низкие из того, что я успела просмотреть в интернете – рекомендую вам ссылку кинуть себе в закладки.
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