Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 583
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:42

Здравствуйте. Если честно, то я не знаю где можно в интернете найти статьи о подключении преобразователей давления. Можете поделиться советами? Куда именно стоит заглянуть прямо сейчас и на что обратить особое внимание?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 581
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:17

Конечно, могу скинуть вам для удобства ссылку на сайт, и она точно пригодится. Не стесняйтесь задавать вопросы, специалист готов прийти на помощь в любое удобное время. Я открыла для себя схемы, преобразователи давления в качестве наглядного примера и подробного описания, что к чему. Стараюсь всегда делиться ссылками на такие сайты с другими людьми и вам советую поступать также – можно помочь сэкономить время.
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