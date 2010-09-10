Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 583
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 28 минут назад

Добрый день. Прошу помочь мне сделать выбор в пользу компании, которая предлагает в качестве основной услуги – кейтеринг на мероприятие в Москве. Интересно почитать комментарии и от советов я в любом случае не откажусь.
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