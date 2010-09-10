Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Прошу помочь мне сделать выбор в пользу компании, которая предлагает в качестве основной услуги – кейтеринг на мероприятие в Москве. Интересно почитать комментарии и от советов я в любом случае не откажусь.
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