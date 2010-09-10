Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 583
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:15

Добрый день. Прошу помочь мне сделать выбор в пользу компании, которая предлагает в качестве основной услуги – кейтеринг на мероприятие в Москве. Интересно почитать комментарии и от советов я в любом случае не откажусь.
Вернуться к началу
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 581
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:00

Знакомая ситуация, потому что я сама сравнивала условия сотрудничества и цены, а потом уже только – остановилась на одной компании и решила – пора воспользоваться её услугами. Ребята профессионалы своего дела. Фан кейтеринг на мероприятие в Москве поможет интересно и весело провести время и не важно, это детское мероприятие или же взрослое. Я стараюсь по мере возможностей делиться ссылками на проверенные и надёжные сайты, чтобы другим людям не пришлось снова отправляться на поиски в интернет и внимательно просматривать сайты с полезной информацией.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость