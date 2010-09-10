Я еду в Царьград!

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Я еду в Царьград!

Сообщение Níell » Сегодня, 16:35

Ура! На Новый год я поеду на Новый год и каникулы в Стамбул. Давняя мечта сбудется. Прошу подсказать как лучше всего увидеть город. Чтобы ничего интересного не упустить.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Я еду в Царьград!

Сообщение Venik » Сегодня, 17:26

Классный вариант проведения нового года вы выбрали. Конечно, летом в Стамбуле теплее, но на Новый город тоже красиво украшается. И там все доступно. Только если нельзя будет на открытой веранде кафе “Пьер Лотти” посидеть турецкий чай с прекрасным видом на город. Но оно работает и зимой вроде бы. И обязательно подберите себе частного русскоязычного гида в Стамбуле https://travel-mania.org/Turkey/Istanbul/guides/. Вы ни минуты не пожалела об этом. Они вам покажут то что не знают порой даже некоторые местные жители.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость