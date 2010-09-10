Я еду в Царьград!
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Я еду в Царьград!
Ура! На Новый год я поеду на Новый год и каникулы в Стамбул. Давняя мечта сбудется. Прошу подсказать как лучше всего увидеть город. Чтобы ничего интересного не упустить.
Re: Я еду в Царьград!
Классный вариант проведения нового года вы выбрали. Конечно, летом в Стамбуле теплее, но на Новый город тоже красиво украшается. И там все доступно. Только если нельзя будет на открытой веранде кафе “Пьер Лотти” посидеть турецкий чай с прекрасным видом на город. Но оно работает и зимой вроде бы. И обязательно подберите себе частного русскоязычного гида в Стамбуле https://travel-mania.org/Turkey/Istanbul/guides/. Вы ни минуты не пожалела об этом. Они вам покажут то что не знают порой даже некоторые местные жители.
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