Знакомства

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Знакомства

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:39

На каком сайте знакомств можно встретить красивых мужчин?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Знакомства

Сообщение Радищева » Сегодня, 14:11

Шапошникова писал(а):На каком сайте знакомств можно встретить красивых мужчин?
На Мамбе их поищите там миллион мужских анкет. Можете еще попробовать ПриватМит https://privatmeet.com/ru/ Уже по названию можно понять что тут знакомятся в первую очередь для интима. Никаких лишних изнурительных переписок просто понравились и встретились. Я пробовала и мне понравилось там.
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