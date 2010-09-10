Пакеты
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Пакеты
Порекомендуйте где можно оптом в Москве купить пакеты для упаковки одежды?
Re: Пакеты
Каждый месяц я для своего магазина приобретаю пакеты для упаковки одежды в компании ООО ВИТО. У них максимально дешевая цена на всём столичном рынке этой услуги. По моей просьбе за небольшую плату они изготавливают небольшой логотип на пакетах.Шапошникова писал(а):Порекомендуйте где можно оптом в Москве купить пакеты для упаковки одежды?
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