Пакеты

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Пакеты

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:52

Порекомендуйте где можно оптом в Москве купить пакеты для упаковки одежды?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Пакеты

Сообщение Радищева » Сегодня, 14:25

Шапошникова писал(а):Порекомендуйте где можно оптом в Москве купить пакеты для упаковки одежды?
Каждый месяц я для своего магазина приобретаю пакеты для упаковки одежды в компании ООО ВИТО. У них максимально дешевая цена на всём столичном рынке этой услуги. По моей просьбе за небольшую плату они изготавливают небольшой логотип на пакетах.
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