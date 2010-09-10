Клининг

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Клининг

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:58

Кто знает недорогой клининг в Москве?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Клининг

Сообщение Радищева » Сегодня, 14:31

Шапошникова писал(а):Кто знает недорогой клининг в Москве?
Мне отличную уборку после ремонта сделали специалисты из https://klining-24.ru/ Эта клининговая компания очень популярна у владельцев коттеджей и загородных домов с бассейнами. Они могут сделать уборку высокого качества и за небольшие сравнительно деньги.
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