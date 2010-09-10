Маркетплейс

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Маркетплейс

Сообщение Радищева » Сегодня, 14:37

Каким маркетплейсом вы чаще всего пользуетесь?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Маркетплейс

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 16:29

Меня всем устраивает маркетплейс мосмарт http://mosmart.ru/ Там море женской одежды и косметики. Бывает я могу пол дня просидеть делая заказы у них. Даже мой парень частотам отыскивает низкие цены на разную электронику и мобильные телефоны. Доставка очень быстрая в Питер.
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