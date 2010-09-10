Маркетплейс
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Маркетплейс
Каким маркетплейсом вы чаще всего пользуетесь?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Маркетплейс
Меня всем устраивает маркетплейс мосмарт http://mosmart.ru/ Там море женской одежды и косметики. Бывает я могу пол дня просидеть делая заказы у них. Даже мой парень частотам отыскивает низкие цены на разную электронику и мобильные телефоны. Доставка очень быстрая в Питер.
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