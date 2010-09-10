Любимые игры

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Любимые игры

Сообщение Радищева » 24 дек 2022, 14:42

Какие у вас любимые игры?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Любимые игры

Сообщение Шапошникова » 24 дек 2022, 16:47

Радищева писал(а):Какие у вас любимые игры?
Больше всего на свете мне нравятся азартные игровые автоматы онлайн. Я вместе со своей сестрой очень много времени играем в драгон мани https://drgn2.ru/ Уже все виды бонусов там получили какие только можно) Это позволяет играть бесплатно.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Любимые игры

Сообщение Алексеич » 09 фев 2023, 17:54

А мне агартные игры ближе и понятнее. Часто люблю зависать в казино.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Любимые игры

Сообщение TanyaLoy » 11 фев 2023, 03:29

Как по мне, ставки на спорт - наиболее перспективное направление заработка, можно неплохо подняться. Я доверяю лицензионной букмекерской конторе Пин Ап, вот тут https://stan.kz/pin-up-tennisindegi-akk ... er-374546/ можете ознакомиться с более подробной информацией. Радуют высокие коэффициенты, широкая линия и мгновенные выплаты.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Любимые игры

Сообщение Laca » Вчера, 10:55

Интересная у вас теория. Имеет смысл быть.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Любимые игры

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 15:59

Ребята, скажите пожалуйста, все ли проходят верификацию в бк? Я очень боюсь этого, боюсь светить свои паспортные данные.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Любимые игры

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 16:22

Чего боятся?! Если вы зарегистрировались в официальной букмекерской конторе, то не стоит бояться. У них все данные защищены, и не попадут к третьим лицам, не вы первый поверьте. Это нужно делать, потому как при выводе денежных средств сайт затребует верификацию, а обойти ее невозможно будет, потому как сайту нужно удостовериться в вашем возрасте, потому что имеют право играть только с 18 лет. Вот ознакомьтесь как пройти идентификацию в БК Tennisi https://bukmekerskiye-kontory.ru/identi ... k-tennisi/ вам всё станет ясно. Кстати контора классная, всегда хорошие бонусы и коэффициенты высокие.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Любимые игры

Сообщение Зинаидушка » 28 минут назад

Меня только заработок на играх интересует)
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Любимые игры

Сообщение Алексеич » 24 минуты назад

Любимые игры в основном связаны со стратегиями. Когда-то очень сильно зависали в игре Generals Zero Hour, но игру прикрыли, вышли другие, а мы стали взрослее и интересы изменились. Сейчас играю в Xbox иногда, но времени на это очень мало.
Вот, кстати, тут про казиношки пишут. Да, казиношка - это прям самое то, когда времени почти нет, а хоть немного пошалить хочется).
Денег, естественно, там не особо получается выиграть, поэтому играю на всяких бонусах.

Для всех любителей здесь - у меня есть подарок Я использую такой лист https://twinspin.ru/bonusy-bez-depozita/, тут огромный список казиношек, в которых можно получить бонусы без пополнения денег. Не благодарите (хотя нет, можете благодарить )
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