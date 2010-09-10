Сообщение klonik » Сегодня, 12:36

Хотела у вас спросить, услугами, какой компании можно воспользоваться в нашем городе для заказа кейтеринга? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь рекомендациями.