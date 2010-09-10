Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:36

Хотела у вас спросить, услугами, какой компании можно воспользоваться в нашем городе для заказа кейтеринга? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь рекомендациями.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 585
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:36

Помогу, чем могу. Я сама не так давно просматривала отзывы о работе кейтеринговых компаний и решила остановиться на одной из них. Обязательно рекомендую вам ознакомиться с информацией на странице https://royalcatering.uz/ а потом останется только задать вопросы сотруднику и обсудить все важные организационные нюансы, связанные с заказом кейтеринга на ваше мероприятие. Как по мне, то намного удобнее и проще обсуждать все нюансы дистанционно по телефону, без личных встреч. Хорошо, что можно воспользоваться услугами таких проверенных и надёжных фирм, которые заработали на рынке услуг неплохую репутацию.
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