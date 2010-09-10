Вакцинация домашних животных против вирусов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вакцинация домашних животных против вирусов

Сообщение zevc » Вчера, 20:43

Вакцинация домашних животных против вирусов, как это делается?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 590
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вакцинация домашних животных против вирусов

Сообщение klonik » Вчера, 20:44

Тут вам не обойтись без советов от профессионалов, которые можете найти в статье https://dm.by/press2/press-166.html Очень хороший материал по этой теме, думаю все вопросы после прочтения сами собой отпадут)
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