Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 591
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:59

Друзья, помогите советами. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на бронирование отеля в Питере? Было бы неплохо выбор остановить на бюджетной гостинице и поэтому, я решила написать вам.
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