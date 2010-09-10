Сообщение klonik » Сегодня, 10:59

Друзья, помогите советами. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на бронирование отеля в Питере? Было бы неплохо выбор остановить на бюджетной гостинице и поэтому, я решила написать вам.