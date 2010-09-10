Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 10:59

Друзья, помогите советами. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на бронирование отеля в Питере? Было бы неплохо выбор остановить на бюджетной гостинице и поэтому, я решила написать вам.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 48 минут назад

Здравствуйте. Мне самой пришлось прогуляться по страницам разных сайтов в интернете, а потом уже только – сделала выбор в пользу одного портала под названием ЖилиБыли. Кстати, схема бронирования простая, здесь https://zhilibyli.ru/ выбираете город и даты, на глазах появляются варианты отелей. Хорошо, что не нужно лишний раз куда-то идти или же ехать, достаточно кликнуть мышкой и останется только немного подождать, пока номер в отеле забронируется на нужные вам даты. Стоимость проживания зависит от самых разных факторов, можно выбрать подороже или подешевле – тут всё зависит от вашего бюджета.
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