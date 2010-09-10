Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Друзья, помогите советами. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на бронирование отеля в Питере? Было бы неплохо выбор остановить на бюджетной гостинице и поэтому, я решила написать вам.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Мне самой пришлось прогуляться по страницам разных сайтов в интернете, а потом уже только – сделала выбор в пользу одного портала под названием ЖилиБыли. Кстати, схема бронирования простая, здесь https://zhilibyli.ru/ выбираете город и даты, на глазах появляются варианты отелей. Хорошо, что не нужно лишний раз куда-то идти или же ехать, достаточно кликнуть мышкой и останется только немного подождать, пока номер в отеле забронируется на нужные вам даты. Стоимость проживания зависит от самых разных факторов, можно выбрать подороже или подешевле – тут всё зависит от вашего бюджета.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость