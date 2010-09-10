Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 00:04

Друзья, мне нужна ваша консультация и помощь. Услугами, какой компании воспользоваться для покупки пиломатериалов? Интересно почитать ваши комментарии и от советов я в любом случае не откажусь.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:12

Помогу чем смогу, потому что мне самой пришлось потратить больше часа свободного времени на поиски в интернете ответов. Не получилось вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения, вот сюда https://mol-stroi.ru/ можете заглянуть, чтобы уже через несколько минут сформировать заявку на приобретение пиломатериалов. Ребята настоящие профессионалы своего дела – быстро обработают заказ, выйдут на связь и ответят на все вопросы. Ссылку лучше в закладки кидать, чтобы не пришлось потом, через какое-то время снова изучать в интернете отзывы и сравнивать цены. Я стараюсь делиться полезными рекомендациями и поэтому, не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от вашего сообщения.
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