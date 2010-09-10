Сообщение klonik » Сегодня, 11:17

Мне нужна ваша консультация и помощь, услугами какого интернет магазина стоит воспользоваться для покупки электроинструментов с доставкой по московской области? Рассчитываю на комментарии и от советов я точно не откажусь.