Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 35 минут назад

У дочки проблемы, она постоянно плачет в садике и кричит, что ей там не нравится. Нужна помощь детского психолога, для начала одна консультация. Помогите советами, куда стоит заглянуть, чтобы оставить заявку на предоставление этой услуги?
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