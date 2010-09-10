Подскажите
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Подскажите
У дочки проблемы, она постоянно плачет в садике и кричит, что ей там не нравится. Нужна помощь детского психолога, для начала одна консультация. Помогите советами, куда стоит заглянуть, чтобы оставить заявку на предоставление этой услуги?
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