Сообщение klonik » 35 минут назад

У дочки проблемы, она постоянно плачет в садике и кричит, что ей там не нравится. Нужна помощь детского психолога, для начала одна консультация. Помогите советами, куда стоит заглянуть, чтобы оставить заявку на предоставление этой услуги?