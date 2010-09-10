Подскажите
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Подскажите
У дочки проблемы, она постоянно плачет в садике и кричит, что ей там не нравится. Нужна помощь детского психолога, для начала одна консультация. Помогите советами, куда стоит заглянуть, чтобы оставить заявку на предоставление этой услуги?
Re: Подскажите
Я была на вашем месте, поэтому не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от сообщения. Рекомендую для начала внимательно ознакомиться с информацией на сайте, а потом только узнать, как детский психолог онлайн поможет справиться ребёнку со всеми его эмоциями и переживаниями. Могу сказать только одно – если не обратиться в ближайшее время, дальше будет только хуже. Мы это проходили, хорошо, что нашла этот центр, и в онлайн режиме консультировал психолог. Сейчас сын ходит в садик и всё у него хорошо, никаких истерик, тревог и лишних эмоций, как это было раньше.
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