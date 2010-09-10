Сообщение klonik » Сегодня, 12:29

Можете проконсультировать меня и помочь советом, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы купить отопительный котёл с доставкой по Москве? Хотелось бы обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на мнения.