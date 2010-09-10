Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:29

Можете проконсультировать меня и помочь советом, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы купить отопительный котёл с доставкой по Москве? Хотелось бы обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на мнения.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:55

Конечно, могу поделиться с вами для удобства ссылкой на сайт, поэтому не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от сообщения. Рекомендую внимательно изучить условия оплаты и сроки доставки, тут https://santexnika.info можно уже через несколько минут завершить процедуру оформления своего заказа. Доставка возможна по всей Москве и области, ребята также сотрудничают с физическими и юридическими лицами – выбирайте удобный способ оплаты и проводите её на сайте, либо отдавайте деньги лично в руки курьеру, тут уже как вам будет удобно. Я осталась довольна, потому что у них цены самые низкие на рынке.
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