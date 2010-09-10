Подскажите
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Подскажите
Привет всем посетителям форума. Надеюсь здесь найти ответ на свой вопрос. Подскажите проверенные сайты, продающие подарочные сертификаты? Чтобы не наткнуться на мошенников.
Re: Подскажите
Podarokservis.ru. Это лучший из лучших. По опросам занимает верхние строчки всех рейтингов покупателей, по доверию и ассортименту. Сам неоднократно там покупал. Могу сказать, что это невероятные впечатления, эмоции, от их подарков. Пробовал летать на истребителе, тогда, мне жена подарила. Другой раз, брат мой подарил мне. Полёт воздушном шаре со своей семьёй. Запомнили мы это очень. Дети пищали от восторга. Организовано всё просто на высшем уровне. Много раз сам брал и жене и друзьям. По оплате, вообще не возникло вопросов, сайт очень удобен и понятен.
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