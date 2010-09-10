Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Приветствую, вас. Услугами, какой компании можно воспользоваться для оформления международной лицензии на перевозки грузов газелью? Надеюсь, что вы поможете мне советами и отпишетесь.
Re: Подскажите
Конечно, помогу чем смогу. Мне самой пришлось больше часа вести поиски в интернете и сравнивать цены, а потом уже только – сделала выбор в пользу одной организации. Рекомендую прямо сейчас внимательно изучить информацию, компания оформила мне международную лицензию на грузоперевозки газелью онлайн, без лишних разговоров. Кстати, ценник на сайте ниже, чем на страницах других компаний – я специально провела небольшое исследование и всё сравнила. Поэтому, захотелось отписаться и помочь вам советом, скинуть для удобства ссылку на проверенный и надёжный сайт компании, которая готова пойти на встречу и прийти на помощь.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость