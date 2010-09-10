Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:31

Приветствую, вас. Услугами, какой компании можно воспользоваться для оформления международной лицензии на перевозки грузов газелью? Надеюсь, что вы поможете мне советами и отпишетесь.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:36

Конечно, помогу чем смогу. Мне самой пришлось больше часа вести поиски в интернете и сравнивать цены, а потом уже только – сделала выбор в пользу одной организации. Рекомендую прямо сейчас внимательно изучить информацию, компания оформила мне международную лицензию на грузоперевозки газелью онлайн, без лишних разговоров. Кстати, ценник на сайте ниже, чем на страницах других компаний – я специально провела небольшое исследование и всё сравнила. Поэтому, захотелось отписаться и помочь вам советом, скинуть для удобства ссылку на проверенный и надёжный сайт компании, которая готова пойти на встречу и прийти на помощь.
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