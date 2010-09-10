Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:54

Здравствуйте. У меня невроз, решила попробовать какую-то новую процедуру, которая точно поможет от него избавиться уже в ближайшее время. Прошу вас отписаться и проконсультировать, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы записаться?
Вернуться к началу
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:52

Понимаю, сама в интернете сначала вела поиски и очень внимательно просматривала многочисленные статьи сайты с полезной информацией, а потом только – сделала выбор в пользу одного центра. Вам подойдет иммерсионная ванна с её помощью можно будет погрузиться в состояние невесомости и быстро поправить здоровье. Так, что не нужно лишний раз куда-то идти или же ехать, чтобы уточнить важные вопросы. В статье вы найдёте на них ответы, и останется только посмотреть ролики, а потом выбрать день и время для посещения центра.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость