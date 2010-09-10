Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:42

Здравствуйте. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами проверенных компаний для заказа кейтеринга в Москве на корпоратив? Надеюсь, что ещё успею в январе заказать корпоратив, потому что к Новому году уже явно забили все даты.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:03

Конечно, могу посоветовать вам, отдать предпочтение проверенной и надёжной компании, которая предлагает решить все важные организационные вопросы уже в ближайшее время. Не стесняйтесь задавать вопросы, на помощь обязательно придёт сотрудник и поможет настроиться на проведение любого мероприятия. Здесь https://polkovnik-men.ru/ можно уже через несколько минут оставить свои контактные данные и на помощь придёт менеджер – поделится своими рекомендациями, как это было в моей ситуации. Мероприятие провели просто по высшему разряду и если честно, то мне даже нечего добавить.
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