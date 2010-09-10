Сообщение klonik » Сегодня, 16:42

Здравствуйте. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами проверенных компаний для заказа кейтеринга в Москве на корпоратив? Надеюсь, что ещё успею в январе заказать корпоратив, потому что к Новому году уже явно забили все даты.