Подскажите
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Подскажите
Форумчане добрый день. Меня интересуют контакты проверенных производителей, которые работают с материалом эва. Я брал через поставщика, он меня перестал устраивать.
Re: Подскажите
Лови и не благодари. Фабрика ООО «Жанетт». Они имеют официальный сайт janett.su. Зачем брать через поставщиков, если в России есть официальный производитель, который работает с этим материалом. Если закупать у производителя напрямую, то, это всегда выигрышные цены. А перекупщики всё-равно будут значительно делать наценку.
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