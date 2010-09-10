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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 599 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 10:29 Форумчане добрый день. Меня интересуют контакты проверенных производителей, которые работают с материалом эва. Я брал через поставщика, он меня перестал устраивать. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 601 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » 39 минут назад Лови и не благодари. Фабрика ООО «Жанетт». Они имеют официальный сайт janett.su . Зачем брать через поставщиков, если в России есть официальный производитель, который работает с этим материалом. Если закупать у производителя напрямую, то, это всегда выигрышные цены. А перекупщики всё-равно будут значительно делать наценку. Вернуться к началу

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