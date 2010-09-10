Общий анализ мочи, как подготовиться и где сдать
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Общий анализ мочи, как подготовиться и где сдать
Для загального аналізу використовують першу ранкову порцію сечі (попереднє сечовипускання повинно бути не пізніше 2-х годин ночі). Перед збором сечі проведіть ретельний туалет зовнішніх статевих органів. Чоловікам при сечовипусканні повністю відтягнути шкірну складку і звільнити зовнішній отвір сечовипускального каналу. Загальний аналіз сечі (разова порція сечі) https://centrolab.pro/tests/zagalniy-analiz-sechi
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