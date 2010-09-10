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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 607 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 11:29 Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, где заказывать кейтеринг на корпоратив? Планирую сразу решить этот вопрос, потому что мероприятие запланировано на конец января. Поможете? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 602 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » 51 минуту назад Да, могу скинуть вам для удобства ссылку на сайт компании, которая в Питере предоставляет все виды кейтеринга. Рекомендую не спеша прогуляться по страницам, выбрать подходящие блюда из меню. Вот здесь https://anc-group.ru так много фотографий, они точно направят ваш энтузиазм в правильное русло и помогут решить в сжатые сроки все важные организационные вопросы. Ребята настоящие профессионалы своего дела, поэтому рекомендую ссылку на сайт кинуть в закладки браузера, она вам ещё точно пригодится. Не стесняйтесь задавать вопросы, на помощь обязательно придёт менеджер и поможет. Вернуться к началу

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