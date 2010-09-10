Сообщение klonik » Сегодня, 11:45

Всем привет. Хотела у вас спросить, сколько стоит видеооборудование для склада? Надеюсь, что поможете и поделитесь советами, где покупать его с доставкой и монтажом по Москве? Буду благодарна за мнения.