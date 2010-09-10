Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:45

Всем привет. Хотела у вас спросить, сколько стоит видеооборудование для склада? Надеюсь, что поможете и поделитесь советами, где покупать его с доставкой и монтажом по Москве? Буду благодарна за мнения.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 602
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 29 минут назад

Здравствуйте. Как я вас понимаю, сама сравнивала цены, а потом уже только – сделала выбор в пользу одного интернет магазина. Обязательно советую прогуляться по страницам, можно здесь оставить свой контактный номер телефона, выбрать и заказать всё необходимое в онлайн формате. На помощь готов прийти менеджер, он буквально разложит всё по полочкам и поможет советами. Не стесняйтесь задавать вопросы, на помощь обязательно придет сотрудник, я сама так всегда делаю и вам советую не спешить – ознакомиться с условиями оплаты, доставки и оставить заявку на рассмотрение. Цены невысокие, можно сэкономить приличную сумму, потому что заказываешь напрямую.
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