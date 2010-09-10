Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:49

Всем привет. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, услугами какой компании воспользоваться для заказа перевозки лежачей бабушки в Набережных Челнах? Буду благодарна за комментарии.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость