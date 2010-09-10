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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 607 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 13:49 Всем привет. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, услугами какой компании воспользоваться для заказа перевозки лежачей бабушки в Набережных Челнах? Буду благодарна за комментарии. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 605 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 16:22 Здравствуйте. Я просмотрела несколько разных сайтов, а потом только – сделала выбор в пользу одной компании, и вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Обязательно советую внимательно прогуляться по страницам организации https://san-express-chelny.ru/ Санитарный экспресс, которая работает в Набережных Челнах и помогает решать вопросы, связанные с перевозкой больных. Очень удобно, на сайте можно найти цены на все услуги, и останется только подождать, пока заявку рассмотрит менеджер – или позвонить по номеру телефона и проконсультироваться. Как по мне, то обязательно нужно спрашивать, на помощь придёт сотрудник. Вернуться к началу

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