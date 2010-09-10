Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 13:49

Всем привет. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, услугами какой компании воспользоваться для заказа перевозки лежачей бабушки в Набережных Челнах? Буду благодарна за комментарии.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 605
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 16:22

Здравствуйте. Я просмотрела несколько разных сайтов, а потом только – сделала выбор в пользу одной компании, и вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Обязательно советую внимательно прогуляться по страницам организации https://san-express-chelny.ru/ Санитарный экспресс, которая работает в Набережных Челнах и помогает решать вопросы, связанные с перевозкой больных. Очень удобно, на сайте можно найти цены на все услуги, и останется только подождать, пока заявку рассмотрит менеджер – или позвонить по номеру телефона и проконсультироваться. Как по мне, то обязательно нужно спрашивать, на помощь придёт сотрудник.
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