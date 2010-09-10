Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:26

Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть в ближайшее время чтобы заявку оставить на перевозку лежачей бабушки? Надеюсь, что вы поможете и поделитесь советами, как быть?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость