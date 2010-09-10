Сообщение klonik » Вчера, 14:26

Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть в ближайшее время чтобы заявку оставить на перевозку лежачей бабушки? Надеюсь, что вы поможете и поделитесь советами, как быть?