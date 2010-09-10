Подскажите
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Подскажите
Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть в ближайшее время чтобы заявку оставить на перевозку лежачей бабушки? Надеюсь, что вы поможете и поделитесь советами, как быть?
Re: Подскажите
Конечно, я всегда готова отписаться и поделиться ссылкой на сайт. Поэтому, не получилось вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения, стараюсь делиться ссылками на проверенные и надёжные организации Казани. Вот здесь https://san-express-kazan.ru/ указана стоимость, и размещён весь спектр услуг. Поэтому, если возникнут какие-то вопросы – обязательно задавайте их сотруднику, он придёт на помощь и постарается урегулировать их, сделать это как можно скорее. Дедушку перевезли по городу быстро, команда работает чётко и слаженно – очень аккуратные ребята, будем снова к ним обращаться, если возникнет необходимость в транспортировке.
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