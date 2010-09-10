Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:46

Сколько стоит свозить лежачую бабушку на обследование в больницу и обратно? Хотелось бы почитать ваши комментарии и надеюсь, что вы поможете мне и проконсультируете уже в ближайшее время.
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