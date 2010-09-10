Сообщение klonik » Сегодня, 14:46

Сколько стоит свозить лежачую бабушку на обследование в больницу и обратно? Хотелось бы почитать ваши комментарии и надеюсь, что вы поможете мне и проконсультируете уже в ближайшее время.