Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:46

Сколько стоит свозить лежачую бабушку на обследование в больницу и обратно? Хотелось бы почитать ваши комментарии и надеюсь, что вы поможете мне и проконсультируете уже в ближайшее время.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 605
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 16:54

Привет. Мне подруга скинула ссылку на сайт компании, которая осуществляет перевозки по Оренбургу и посоветовала сначала внимательно прогуляться по страницам площадки. Рекомендую вам прямо сейчас внимательно изучить информацию, тут https://san-express-orenburg.ru/ есть возможность уже через несколько минут оставить свои контактные данные, останется только уточнить, в какой день и в какое время сотрудники смогут отвезти вашего близкого человека на обследование, а потом привезти обратно. Хорошо, что в интернете можно решать такие вопросы дистанционно, ссылку лучше вместе с номером телефона себе куда-то сохранить, она ещё пригодится.
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