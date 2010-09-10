Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Сколько стоит свозить лежачую бабушку на обследование в больницу и обратно? Хотелось бы почитать ваши комментарии и надеюсь, что вы поможете мне и проконсультируете уже в ближайшее время.
Re: Подскажите
Привет. Мне подруга скинула ссылку на сайт компании, которая осуществляет перевозки по Оренбургу и посоветовала сначала внимательно прогуляться по страницам площадки. Рекомендую вам прямо сейчас внимательно изучить информацию, тут https://san-express-orenburg.ru/ есть возможность уже через несколько минут оставить свои контактные данные, останется только уточнить, в какой день и в какое время сотрудники смогут отвезти вашего близкого человека на обследование, а потом привезти обратно. Хорошо, что в интернете можно решать такие вопросы дистанционно, ссылку лучше вместе с номером телефона себе куда-то сохранить, она ещё пригодится.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя