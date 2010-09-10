Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Сколько стоит нарезка лекал для авто и где её можно купить в нашем городе? Я хочу сначала прогуляться по страницам каталога, а потом задать вопросы сотруднику и получить на них ответы. Что скажете на это?
Re: Подскажите
Я скажу, что сама просматривала в интернете отзывы и сравнивала цены, а потом уже только сделала выбор в пользу одной организации. Не получилось вот так просто взять и пройти мимо сообщения, нарезка лекал для авто доступна для покупки в онлайн формате. Быстро и удобно, никаких тебе лишних трат времени и нервов, поэтому я не смогла вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения, решила выступить экспертом и поделиться для удобства ссылкой. Хорошо, что в любой удобный момент можно задать вопросы сотруднику, и он обязательно на них ответит и поможет разобраться во всех важных организационных нюансах, как это было в моей ситуации.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей